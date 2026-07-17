В Сыктывкаре пресекли схему незаконной легализации 187 мигрантов

В Республике Коми сотрудники полиции пресекли деятельность группы, подозреваемой в организации незаконной легализации иностранных граждан. По данным МВД, фигуранты помогли оформить фиктивные документы для пребывания в России 187 мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Коми задержали группу, легализовавшую почти 200 иностранных граждан

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Коми задержали группу, легализовавшую почти 200 иностранных граждан

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, с августа 2025 года по май 2026 года гражданин России и гражданин Узбекистана, имеющий вид на жительство в РФ, действуя в Сыктывкаре, изготавливали поддельные договоры найма нежилых помещений. Эти документы использовались для постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту временного пребывания.

Как сообщили в МВД по Республике Коми, благодаря этой схеме злоумышленники незаконно легализовали пребывание в России 187 уроженцев стран ближнего зарубежья.

Во время обысков у подозреваемых изъяли ноутбук и документы, имеющие значение для расследования. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители устанавливают возможных соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности.

Матвей Николаев