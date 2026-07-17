Электрички до Сестрорецка получили название «Скворец»

Электропоезда серий ЭП2ДМ и ЭП2Д, курсирующие в том числе по маршруту Сестрорецк — Финляндский вокзал, получили официальное название «Скворец». Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран РЖД присвоили поездам ЭП2ДМ и ЭП2Д имя «Скворец»

Фото: пресс-служба ОАО «РЖД» РЖД присвоили поездам ЭП2ДМ и ЭП2Д имя «Скворец»

Фото: пресс-служба ОАО «РЖД»

Название для новых электричек выбрали по итогам голосования среди пассажиров. В компании уточнили, что вариант «Скворец» набрал 33,6% голосов, опередив названия «Грач», «Лазоревка» и «Королек».

Электропоезда ЭП2ДМ и ЭП2Д эксплуатируются в Центральной России, на Северо-Западе, Урале, в Поволжье и Сибири. В Петербурге они работают, в частности, на маршруте Сестрорецк — Финляндский вокзал.

Кроме того, пассажиры выбрали название «Зарянка» для электропоездов серии ЭП3Д. Этот вариант поддержали 32,5% участников голосования.

Напомним, первый электропоезд ЭП2ДМ прибыл на Финляндский вокзал в октябре 2025 года. На тактовом маршруте до Сестрорецка он заменил часть поездов серии ЭТ2М.

Матвей Николаев