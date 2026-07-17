Почти 100 собственников в Предгорном округе могут лишиться земли по искам администрации

Администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края добивается через суд исключения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) почти 100 земельных участков в станице Ессентукской и хуторе Новая Пролетарка. В первом случае ответчиками выступают 88 собственников, во втором — еще десять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Муниципалитет требует признать незаконными образование спорных участков, исключить сведения об их границах из ЕГРН и снять их с кадастрового учета. По версии администрации, при формировании земельных массивов в их состав были включены муниципальные земли либо допущены реестровые ошибки.

По делу, касающемуся десяти участков в хуторе Новая Пролетарка, Предгорный районный суд удовлетворил иск администрации, а Ставропольский краевой суд оставил это решение без изменения. Спор по 88 участкам в станице Ессентукской продолжает рассматривать Предгорный районный суд.

Собственники считают себя добросовестными приобретателями и указывают, что приобрели недвижимость после государственной регистрации прав, полагаясь на сведения ЕГРН. По их мнению, они не должны отвечать за возможные нарушения, если те были допущены при формировании земельных массивов задолго до совершения сделок. Кроме того, ответчики заявляют о пропуске администрацией срока исковой давности и ссылаются на правовые позиции Конституционного и Верховного судов РФ, а также Европейского суда по правам человека.

Опрошенные «Ъ-Кавказ» юристы отмечают, что судебные разбирательства могут стать ориентиром для аналогичных земельных споров. По их мнению, процессы затрагивают принципиальный вопрос о том, кто должен нести ответственность за последствия ошибок при формировании земельных участков — государство или добросовестный приобретатель. Эксперты также обращают внимание, что в подобных спорах важно одновременно решать вопрос о судьбе зарегистрированных прав собственников и возможной компенсации, если недвижимость будет исключена из реестра.

Подробнее читайте в материале «Земли с видом на изъятие».

Роман Лаврухин