Ставропольский край направит почти миллиард рублей на орошение засушливых земель

Пять агропредприятий Ставропольского края получили порядка 216 млн руб. государственных субсидий на возмещение расходов по строительству ирригационных систем, охвативших свыше 1,8 тыс. гектаров сельхозугодий, сообщили в минсельхозе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ставропольский край располагает крупнейшим в России мелиоративным комплексом: общая протяженность его инфраструктуры превышает 2,5 тыс. километров, а в состав сети входят более 3,5 тыс. гидротехнических сооружений. Сегодня под орошением фактически находится около 110 тыс. гектаров аграрных территорий.

На фоне засушливого климата региона ирригация остается одним из ключевых инструментов агропромышленного сектора: она обеспечивает предсказуемую урожайность, рациональное использование земельного фонда и возможность возделывать высокодоходные культуры.

С начала 2026 года пять сельскохозяйственных организаций края завершили прокладку оросительных систем на совокупной площади более 1,8 тыс. гектаров и получили бюджетные компенсации части понесенных затрат. Общий объем выделенных средств составил около 216 млн руб.: 203 млн руб. поступили из федеральной казны, еще 13 млн руб. — из регионального бюджета в рамках краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» на условиях совместного финансирования.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева раскрыла параметры финансирования отрасли на текущий год в целом. По ее словам, на развитие мелиорации из федерального бюджета предусмотрено 929 млн руб., из краевого — порядка 60 млн руб.. «В рамках этих средств будет реализовано 14 проектов на площади свыше 6,5 тыс. гектаров», — уточнила госпожа Тамбовцева.

Станислав Маслаков