В промзоне Ростова выставили на продажу мельничный комплекс на каменных жерновах

В микрорайоне Заречная Ростова-на-Дону выставили на продажу мельничный комплекс. Предприятие использует технологию каменных жерновов «Дания» для выпуска широкого ассортимента муки. Соответствующая информация опубликована на популярном сайте объявлений.

В состав лота входят земельный участок (50 соток, промзона), строения (450 кв. м), отапливаемый подвал (450 кв. м) — подходит для разных видов деятельности. Помещения отремонтированы, все коммуникации подведены (электричество — до 300 кВт, интернет, видеосвязь). Оборудование новое, процесс отлажен, линии готовы к работе. Перечень активов продавец готов предоставить по запросу.

В объявлении указано, что продажа не срочная, причина — смена места жительства владельца.

Наталья Белоштейн