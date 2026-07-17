В трех округах Ставрополья ввели карантин по бруцеллезу

Региональное управление ветеринарии Ставропольского края ввело карантинные ограничения в Грачевском, Нефтекумском и Шпаковском округах после выявления очагов бруцеллеза среди поголовья крупного рогатого скота на частных подворьях и животноводческих объектах, сообщается в приказах управления ветеринарии региона на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Сразу в трех административных округах Ставрополья зарегистрированы вспышки бруцеллеза КРС. Соответствующие приказы об установлении ограничительных мер опубликованы на официальном портале правовой информации региона 16 июля 2026 года.

Первый из выявленных очагов инфекции зафиксирован на частном подворье в селе Бешпагир Грачевского района. Согласно изданному приказу ведомства, зона карантинных ограничений охватывает территорию в радиусе трех километров от границ зараженного хозяйства. «В связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Бешпагир, Грачевский район... приказываю установить ограничительные мероприятия (карантин)», — цитируется текст приказа краевого управления ветеринарии.

Второй эпизоотический очаг локализован в Нефтекумском округе — в животноводческой точке, расположенной в 2,5 километра к западу от аула Ямангой. Карантинный периметр установлен вокруг всей прилегающей к объекту территории.

Третья неблагополучная зона определена в Шпаковском округе: источник инфекции выявлен в семи километрах к югу от села Надежда.

Бруцеллез относится к числу острых инфекционно-аллергических заболеваний зоонозной природы: возбудитель передаётся человеку от больных животных, прежде всего сельскохозяйственных пород. Карантин будет действовать до полной ликвидации всех трех очагов.

Станислав Маслаков