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Главным архитектором Новочеркасска назначена Полина Новоторова

На должность главного архитектора администрации Новочеркасска назначена Полина Новоторова. Об этом сообщил глава города Павел Исаков.

Фото: пресс-служба главы Новочеркасска

Фото: пресс-служба главы Новочеркасска

По информации главы муниципалитета, госпожа Новоторова обладает опытом в проектной деятельности и управлении градостроительными процессами. Карьеру начала в ООО «Архстрой97» — сначала как техникархитектор, потом как архитектор, далее работала архитекторомдизайнером в ООО «Альфастрой».

На муниципальной службе Полина Новоторова находится с 2013 года. С ноября 2019 года архитектор руководила отделом архитектуры администрации Советского района.

Наталья Белоштейн

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