В Новочеркасске из незаконного оборота изъяли 3,2 тысячи литров алкоголя

Двум жителям Новочеркасска предъявлено обвинение в незаконном производстве и обороте этилового спирта (ст. 171.3 и ст. 171.1 УК РФ). Из незаконного оборота изъято 3,2 тыс. л контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

По версии следствия, в 2024–2025 годах фигуранты без лицензии приобретали этиловый спирт и производили из него алкогольные напитки для дальнейшего сбыта. Из незаконного оборота изъяты 430 л этилового спирта и спиртосодержащей продукции, 17 бочек с этиловым спиртом объемом 200 л, общим объемом 3,2 тыс. л на 440,4 тыс. руб.

В качестве обеспечительной меры на нежилое помещение одного из фигурантов, стоимостью 2,3 млн руб., наложен арест. Арестованы и 3 млн руб. на лицевом счету обвиняемого.

На время предварительного следствия злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наталья Белоштейн