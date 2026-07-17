В Пятигорске организатор легализации 659 мигрантов получил пять лет строгого режима

Суд в Пятигорске вынес обвинительный приговор местному жителю, который на протяжении более двух лет руководил организованной группой, наладившей систему незаконной легализации сотен иностранных граждан на территории России, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Пятигорский городской суд огласил приговор по резонансному делу о нелегальной миграции: осужден организатор разветвленной криминальной структуры, участники которой помогали иностранцам обходить российское миграционное законодательство. Государственное обвинение в ходе процесса поддерживала прокуратура города.

Фигурант дела признан виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), а также п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в России, совершенную организованной группой.

Как установил суд, обвиняемый сформировал преступное сообщество и лично координировал его деятельность. В период с апреля 2022 по июнь 2024 года участники группировки под его непосредственным управлением обеспечили противоправное нахождение на территории страны 659 иностранных граждан. Преступная схема носила комплексный характер: подельники содействовали мигрантам в оформлении поддельных справок о владении русским языком и медицинских заключений об отсутствии болезней, препятствующих въезду в Россию, а помимо этого — помогали им с поиском работы и жилья.

По совокупности инкриминируемых деяний суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, назначил осужденному наказание в виде пяти лет заключения в исправительной колонии строгого режима, дополнив его ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.

Станислав Маслаков