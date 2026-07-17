Селевые потоки отрезали Тляратинский, Цунтинский и Бежтинский районы Дагестана

Власти Дагестана ввели «ограничения дорожного движения» в трех горных районах республики — Тляратинском, Цунтинском и Бежтинском — после серии сходов селевых потоков и обрушения скальных пород на ключевых трассах региона, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Наиболее острая ситуация сложилась в Цунтинском районе, где транспортное сообщение с территорией оказалось полностью прервано. На автодороге Агвали — Шаури — Кидеро зафиксированы два схода селевых масс — на перегонах 45–46-го и 53–54-го километров. Возобновить проезд планируется не раньше 10:00 мск 17 июля.

В соседнем Тляратинском районе стихия ударила сразу по нескольким направлениям. На трассе Гунибского шоссе в районе Вантляшевского перевала, на 88-м километре, произошло обрушение скального откоса — движение по этому участку закрыто, восстановление намечено также на утро 17 июля. Дополнительные трудности создали сели на маршрутах Тлярата — Камилух (участок с 18-го по 42-й километр) и Ланда — Балагида — Харада (первый–четвертый километры). Расчистка этих перегонов займет более продолжительное время — работы запланированы на период с 18 по 20 июля.

На территории Бежтинского участка зафиксирован сход селя на 107-м километре того же Гунибского шоссе. Проезд по временной схеме планируется открыть к 12:00 мск 17 июля.

Нынешние события вписываются в тревожную закономерность: горные районы Дагестана регулярно оказываются уязвимы перед природными явлениями в летний период. Ранее в Гергебильском районе из-за разрушения дорожного полотна после обильных осадков уже закрывался один из участков трассы. Тогда объезд был организован через село Кикуни по дороге, связывающей Мамраш, Ташкапур и Араканский мост.

Станислав Маслаков