Мэрия Ставрополя попросила у федералов 53 новых автобуса

До конца 2026 года Ставрополь может пополнить парк городского транспорта 53 автобусами — 35 большой и 18 средней вместимости, закупленными перевозчиками на условиях федерального лизинга, сообщил в ходе прямого эфира глава города Ивана Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Городские перевозчики рассчитывают до конца текущего года ввести в эксплуатацию десятки новых машин, которые призваны заменить устаревший подвижной состав на наиболее загруженных направлениях. Весной мэрия Ставрополя направила заявку на получение субсидии Министерства транспорта Российской Федерации. Федеральный механизм предусматривает приобретение техники через лизинг: городские перевозчики смогут получить 35 автобусов большой вместимости и 18 машин среднего класса.

«Весной мы подали заявку на участие в субсидии Минтранса России, чтобы наши перевозчики на условиях лизинга смогли приобрести 35 автобусов большой вместимости и 18 автобусов среднего класса», — приводит слова градоначальника пресс-служба городской администрации.

Один из автобусов большой вместимости уже прошел тестовую обкатку на действующем маршруте. Машина рассчитана на свыше ста пассажиров одновременно, располагает 33 посадочными местами, оснащена валидаторами на каждой площадке, зарядными устройствами для гаджетов и информационными табло с указанием маршрута и остановок. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные места и удобный пандус. Ожидается, что появление таких машин на улицах снизит транспортную нагрузку на ключевых магистралях и сделает поездки значительно комфортнее.

Параллельно муниципалитет последовательно расширяет охват системы регулируемых тарифов. На сегодняшний день по данной схеме функционируют 21 из 55 городских маршрутов. В 2026 году к ним присоединятся еще десять направлений. Регулируемый тариф дает городу инструменты для формирования требований к перевозчикам с учетом реального пассажиропотока, позволяет сохранять льготный проезд и постепенно повышать класс используемой техники — вытесняя с улиц малогабаритные маршрутки в пользу просторного современного транспорта.

Накануне в Ставрополе на регулируемый тариф были возвращены маршруты № 9м, 29м и 55м. Стоимость проезда в автобусах малого класса установлена на уровне 30 руб., среднего — 40 руб. Всего в городе ежедневно задействовано более 600 единиц пассажирского транспорта.

Станислав Маслаков