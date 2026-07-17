В Ростове создан центр компетенции по ремонту электровозов

Ростовский электровозоремонтный завод освоил ремонт электровозов серии «Дончак». Таким образом, в регионе создан новый центр компетенций в западной части России. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Раньше сервисное обслуживание осуществлял завод в Бурятии, и новочеркасские электровозы приходилось отправлять на ремонт через всю страну. Теперь обслуживание современных отечественных электровозов будет выполняться у нас, на Дону», — пояснил господин Слюсарь.

Для выхода из ситуации ростовский завод модернизировал производственные мощности, сформировал необходимую технологическую базу и провел обучение персонала.

Наталья Белоштейн