Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове создан центр компетенции по ремонту электровозов

Ростовский электровозоремонтный завод освоил ремонт электровозов серии «Дончак». Таким образом, в регионе создан новый центр компетенций в западной части России. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Раньше сервисное обслуживание осуществлял завод в Бурятии, и новочеркасские электровозы приходилось отправлять на ремонт через всю страну. Теперь обслуживание современных отечественных электровозов будет выполняться у нас, на Дону», — пояснил господин Слюсарь.

Для выхода из ситуации ростовский завод модернизировал производственные мощности, сформировал необходимую технологическую базу и провел обучение персонала.

Наталья Белоштейн

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд