Землетрясение произошло на границе Ставрополья и КЧР в 25 км от Кисловодска

В ночь на 17 июля на стыке Ставропольского края и Карачаево-Черкесии произошло землетрясение магнитудой 3,9 с очагом на глубине 10 километров — данные об ущербе и пострадавших от официальных структур не поступали. Подземные толчки магнитудой 3,9 были зафиксированы в районе административной границы Ставропольского края и Карачаево-Черкесии в начале первого часа ночи 17 июля. Эпицентр сейсмического события располагался приблизительно в восьми километрах от села Учкекен и примерно в 25 километрах от Кисловодска. Очаг залегал на глубине около 10 километров, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Экстренные службы не зафиксировали разрушений, не объявляли эвакуации и не получали сигналов о пострадавших. Специалисты относят подземные толчки подобной магнитуды к категории слабых — как правило, они ощутимы для людей, однако редко влекут угрозу для зданий, особенно при столь значительной глубине залегания очага. По типичным описаниям жителей, реагирующих на похожие события в регионе, такие толчки сопровождаются коротким гулом, легкой вибрацией поверхностей, позвякиванием посуды и колебанием предметов мебели — часть людей узнает о случившемся лишь из уведомлений в социальных сетях.

Активность на данном участке предгорий Большого Кавказа не является из ряда вон выходящим явлением. Территория Кавказских Минеральных Вод и смежные с ней районы периодически испытывают слабые и умеренные сейсмические воздействия: в начале 2026 года и в марте в Ставропольском крае уже регистрировали схожие эпизоды. Северокавказский сегмент относится к числу наиболее сейсмически нагруженных зон юга России, что обусловлено геологическим строением региона — продолжающимися процессами горообразования на стыке Евразийской и Аравийской литосферных плит.

Станислав Маслаков