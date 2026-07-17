В инвестпрограмму Таганрога до 2027 года включен 41 проект на 8,5 млрд рублей

В Таганроге до 2027 года реализуют 41 инвестпроект с общим объемом финансирования более 8,5 млрд руб. Это позволит создать 374 новых рабочих места. Информация об этом содержится в реестре инвестиционных проектов Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации г.Таганрог Фото: пресс-служба администрации г.Таганрог

В число крупнейших проектов по объему вложений входят модернизация и реконструкция котельного и котельно-вспомогательного производства ПАО ТКЗ «Красный котельщик» (1,3 млрд руб.), техническое перевооружение (1,2 млрд руб.), проект по повышению эффективности производства (156,60 млн руб.) АО «ТАГМЕТ», капитальный ремонт производственного корпуса (1 млрд руб.) и приобретение основных средств (670 млн руб.) ООО «Миртек», а также строительство универсального портового перегрузочного комплекса с пропускной способностью 270–300 тыс. т в год на территории ООО «Морской зерновой терминал» за 1,1 млрд руб.

Еще одна часть инвестиций направлена на обновление оборудования, внедрение станков с ЧПУ и освоение новых видов продукции (проекты АО «ПромТяжМаш», ООО «Полимерпром», АО «Красный гидропресс» и др.).

В секторе энергетики и ЖКХ Таганрога реализуются как проекты по реконструкции электросетевого хозяйства (ПАО «Россети Юг»), так и масштабные программы модернизации систем водоснабжения и очистки сточных вод (МУП «Управление «Водоканал»).

В газовом хозяйстве АО «Таганрогмежрайгаз» проводит системную работу по техническому перевооружению опасных производственных объектов: замену ГРПШ, задвижек на шаровые краны, а также реконструкцию административных зданий и замену станций катодной защиты.

Помимо промышленных объектов, в городе ведется строительство коммерческой недвижимости (магазины, базы отдыха), жилья (таунхаусы) и социальных объектов (корпуса Центра здоровья).

Судя по реестру проектов, инвестиционная программа Таганрога не ограничивается сугубо производственными задачами. В нее встроены проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. В числе социальных инициатив — организация пункта питания для персонала АО «ТАГМЕТ», строительство Центра здоровья, открытие парикмахерской и медицинского кабинета.

В части экологической безопасности в городе реализуются проекты по строительству пылезащитных экранов, твердых водонепроницаемых покрытий, ливневой канализации, а также внедрению автоматизированных систем контроля выбросов.

Большинство проектов рассчитаны на период 2024–2027 годов, однако ряд долгосрочных инициатив стартовал значительно раньше (например, строительство завода ООО «Технологии Света» — с 2016 года, проект ООО «Морской зерновой терминал» — с 2018 года).

Наталья Белоштейн