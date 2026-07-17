Годовая инфляция на Ставрополье в июне достигла 6,8 процента

В июне 2026 года потребительские цены в Ставропольском крае прибавили один процент относительно майских показателей, а годовая инфляция ускорилась до 6,8%, при этом наиболее ощутимо выросла стоимость сезонных овощей и моторного топлива, тогда как куриные яйца и бытовая техника продолжили дешеветь, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Потребительские цены за месяц выросли на один процент по сравнению с маем. Основными причинами стали сокращение предложения ряда товарных категорий и увеличение производственных издержек у части поставщиков.

Наиболее острым ценовым ударом для домохозяйств обернулось подорожание традиционного «борщевого набора»: картофель, капуста, лук, свекла и морковь заметно прибавили в цене на прилавках региона. Причина — сезонный разрыв между сокращающимися запасами урожая прошлого года и ещё не поступившей в торговлю новой продукцией. Параллельно выросли ценники на муку, кофе и какао: производители и дистрибьюторы переложили на покупателей возросшие затраты на сырье, тару и транспортировку.

Противоположную динамику продемонстрировали куриные яйца: их стоимость продолжила снижаться вслед за расширением объёмов производства как в самом крае, так и в целом по стране. Нарастание предложения оказало сдерживающее давление на ценовой уровень этой категории.

В секторе услуг ощутимо подорожал пассажирский транспорт. Ряд перевозчиков поднял тарифы на проезд в маршрутных такси, сославшись на удорожание горючего, а также рост расходов на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Абонентская плата мобильных операторов также пошла вверх — компании компенсируют капиталовложения в модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры и подорожавшее сетевое оборудование. На этом фоне выгодным исключением стал рынок арендного жилья: увеличение числа предложений по съёмным квартирам в регионе позволило нанимателям добиться более приемлемых условий и сэкономить.

На непродовольственном сегменте рынка лидером ценового роста оказалось моторное топливо. Повышенный сезонный спрос наложился на критическое сокращение поставок, вызванное плановыми и внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Вместе с топливом подтянулись вверх и цены на печатную прессу: издательства и розничные точки включали в стоимость продукции возросшие расходы на бумагу, полиграфические материалы и логистику. Телевизоры и бытовая техника, напротив, продемонстрировали снижение цен — потребительский интерес к этим товарам охладел, а укрепление рубля дополнительно удешевило импортную электронику.

Управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов пояснил, что определяющий вклад в ускорение инфляции внесли временные факторы. «Основной вклад в ускорение внесли разовые факторы, в частности временное снижение предложения овощей борщевого набора и перебои с поставками топлива на АЗС. Регулятор внимательно следит за ситуацией», — подчеркнул он. По словам господина Тикунова, 24 июля на заседании Совета директоров Банка России будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки — инструмента, призванного планомерно вернуть инфляцию к целевому ориентиру в четыре процента годовых.

Станислав Маслаков