Ставропольские продавцы на Ozon заработали 23,5 млрд рублей за год

Суммарные продажи ставропольских предпринимателей на маркетплейсе Ozon по результатам минувшего года вплотную приблизились к отметке 23,5 млрд руб. — полуторакратный прирост к показателям 2024 года, — а в первой половине текущего года покупательская активность в регионе удвоилась на фоне расширения складской сети платформы, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные маркетплейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В январе–июне нынешнего года региональные селлеры реализовали продукцию еще на 12 млрд руб. Сегодня на платформе зарегистрировано свыше 6 тысяч продавцов из Ставрополья. Значительная их часть предлагает покупателям товары собственного изготовления: продовольствие, бытовую продукцию, косметические средства, текстиль и другие изделия ставропольских производителей.

Для продвижения местных брендов в 2025 году Ozon совместно с краевым правительством, региональным министерством экономического развития и Корпорацией развития Ставропольского края запустил специализированный раздел «Сделано на Ставрополье». В настоящий момент витрина объединяет около 13 тыс. наименований от производителей региона.

Одним из ключевых факторов коммерческого подема в компании называют развитие логистической сети. В Невинномысске функционирует распределительный центр Ozon общей площадью более 60 тысяч кв. м, который ведет полный цикл обработки посылок — от приёмки и хранения до формирования и отправки заказов конечным покупателям. К 2027 году платформа намерена ввести в эксплуатацию еще один складской объект непосредственно в Ставрополе площадью порядка 40 тысяч кв. м: ожидается, что новый комплекс ускорит доставку и расширит возможности для роста локального бизнеса.

Спрос со стороны жителей края также заметно оживился. По статистике маркетплейса, число оформленных заказов в регионе в первом полугодии 2026 года более чем удвоилось по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а аудитория активных пользователей увеличилась на треть. В среднем каждый клиент стал совершать на 60% больше покупок, чем прежде.

Примечательно, что без малого половина всех заказов — 49% — приходится на жителей небольших населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. человек. За первые шесть месяцев 2026 года объем онлайн-покупок в таких муниципалитетах вырос в 2,2 раза, а количество активных покупателей там увеличилось на 35%.

Станислав Маслаков