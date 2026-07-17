Работодатели Петербурга стали активнее искать специалистов в сфере образования

В Санкт-Петербурге в июне работодатели на 25% увеличили спрос на специалистов в сфере науки и образования. Об этом сообщили аналитики платформы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге спрос на учителей и преподавателей за месяц вырос на 25%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге спрос на учителей и преподавателей за месяц вырос на 25%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За первый месяц лета в городе было открыто 2,3 тыс. вакансий для учителей и преподавателей против 1,8 тыс. месяцем ранее.

Рост спроса также зафиксирован на рабочий персонал. Количество таких вакансий увеличилось на 11% — до 12,4 тыс. В целом число предложений о работе сразу в нескольких профессиональных сферах за месяц выросло на 4%.

В десятку отраслей с наиболее заметным ростом спроса вошли розничная торговля и транспорт с логистикой (по +8%), туризм и гостиничный бизнес (+7%), управление персоналом и страхование (по +6%), а также строительство и производство (по +5%).

Самые высокие предлагаемые зарплаты аналитики зафиксировали у специалистов высшего и среднего менеджмента — в среднем 150 тыс. рублей. В строительной отрасли работодатели готовы платить около 112,4 тыс. рублей, а в сфере транспорта и логистики — 110,6 тыс. рублей.

Матвей Николаев