Над Ростовской областью и 11 регионами РФ отражена атака ВСУ

С 20:00 16 июля до 08:00 17 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 12 регионами России, включая Ростовскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака беспилотников отражена над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью 17 июля беспилотники уничтожены в Аксайском, Каменском, Неклиновском, Сальском, Усть-Донецком районах. Информация о пострадавших не поступала.

Наталья Белоштейн