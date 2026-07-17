Пятигорский кооператив «Контур» попал под наблюдение с долгом 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление пятигорского потребительского кооператива «Контур» о признании его банкротом. В отношении организации введена процедура наблюдения до 9 декабря 2026 года. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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В определении суда указано, что кооператив имеет общую задолженность по краткосрочным кредитам и займам на сумму более 1,2 млрд руб. При этом имущество должника оценено в 2,2 млрд руб.

Временным управляющим ПК «Контур» назначен Константин Довбенко.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПК «Контур» зарегистрирован в Пятигорске 10 октября 2002 года. Основной вид деятельности — оказание услуг в финансовой сфере. Председателем совета является Евгений Щецов. Уставный капитал — 600 руб.

В 2025 году выручка кооператива снизилась на 51% — до 2,4 млн руб., при этом чистая прибыль составила 258,2 млн руб.

Наталья Белоштейн