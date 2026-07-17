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Донские компании задолжали сотрудникам 12,8 млн рублей

В Ростовской области в отношении компаний возбуждены уголовные дела о невыплате заработной платы 260 работникам на общую сумму в 12,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для обеспечения погашения долга на имущество работодателей наложен арест на 7,5 млн руб. Работа по восстановлению нарушенных прав граждан будет продолжена до полного погашения задолженности.

В зоне контроля ведомства остается миграционная ситуация. В рамках борьбы с нарушениями в этой сфере ряд должностных лиц привлечен к уголовной ответственности, а в суды переданы уголовные дела, вызвавшие широкий общественный резонанс.

По предложению следственного управления был издан указ губернатора, который вводит ограничения на привлечение мигрантов к некоторым видам работ. Эта мера способствовала повышению эффективности надзора за исполнением миграционного законодательства и снижению связанных с ним рисков.

Наталья Белоштейн

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