Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что с 2020 года Китай проводил операцию по «компрометации данных о выборах» и украл данные о 220 млн американских избирателей.

США нанесли ракетные удары по мостам и аэродромам на юге Ирана. Погибли семь человек, еще девять пострадали.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Европы делают все, чтобы российско-европейских контактов не случилось.

Как узнали «Ведомости», бывший глава Дагестана Сергей Меликов может занять пост сенатора от исполнительной власти Брянской области.

Глава КНР Си Цзиньпин призвал создать справедливую мировую систему управления ИИ.