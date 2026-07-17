Си Цзиньпин призвал создать справедливую мировую систему управления ИИ

На открывшейся в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) глава Китая Си Цзиньпин обратился к участникам и всему мировому сообществу с призывом создать справедливую систему глобального управления ИИ, основанную на всеобщем консенсусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Ng Han Guan, Pool / AP Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Ng Han Guan, Pool / AP

В своей речи китайский лидер сделал акцент на том, что во всех странах должен использоваться этический подход к разработке ИИ, ориентированный на людей.

Особое внимание он призвал уделять безопасности. «ИИ должен быть надежным инструментом для человечества. Мы должны обеспечить, чтобы ИИ всегда находился под контролем человека. Необходимо повышать осведомленность людей о рисках, обеспечивать безопасность и управляемость ИИ, внедрять системы технического мониторинга, раннего предупреждения и реагирования»,— объявил Си Цзиньпин (цитата по Reuters).

Председатель КНР также указал на необходимость «совместно противостоять чрезмерному усилению нацбезопасности» в данной сфере. Также заявил о важности «усиления согласования и координации в области разработки и техстандартов».

WAIC проводится в Китае ежегодно с 2018 года. В этот раз конференция посвящена теме «Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего» и собрала более 1,4 тыс. участников. Всего 17—20 июля в рамках мероприятия запланировано свыше 140 форумов. Также работает выставка, где на площади более 100 тыс. кв. м представлены более 3 тыс. различных продуктов и технологий от 1,1 тыс. компаний со всего мира.

Эрнест Филипповский