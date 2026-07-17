Си Цзиньпин призвал создать справедливую мировую систему управления ИИ
На открывшейся в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) глава Китая Си Цзиньпин обратился к участникам и всему мировому сообществу с призывом создать справедливую систему глобального управления ИИ, основанную на всеобщем консенсусе.
Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Ng Han Guan, Pool / AP
В своей речи китайский лидер сделал акцент на том, что во всех странах должен использоваться этический подход к разработке ИИ, ориентированный на людей.
Особое внимание он призвал уделять безопасности. «ИИ должен быть надежным инструментом для человечества. Мы должны обеспечить, чтобы ИИ всегда находился под контролем человека. Необходимо повышать осведомленность людей о рисках, обеспечивать безопасность и управляемость ИИ, внедрять системы технического мониторинга, раннего предупреждения и реагирования»,— объявил Си Цзиньпин (цитата по Reuters).
Председатель КНР также указал на необходимость «совместно противостоять чрезмерному усилению нацбезопасности» в данной сфере. Также заявил о важности «усиления согласования и координации в области разработки и техстандартов».
WAIC проводится в Китае ежегодно с 2018 года. В этот раз конференция посвящена теме «Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего» и собрала более 1,4 тыс. участников. Всего 17—20 июля в рамках мероприятия запланировано свыше 140 форумов. Также работает выставка, где на площади более 100 тыс. кв. м представлены более 3 тыс. различных продуктов и технологий от 1,1 тыс. компаний со всего мира.
Призыв Китая к созданию справедливой мировой системы управления ИИ отражает общую тенденцию в глобальной политике и технологической сфере. Многие страны и международные организации занимаются регулированием искусственного интеллекта. Например, в мае 2026 года Папа римский Лев XIV распорядился создать комиссию для изучения последствий внедрения ИИ на людей, а также ранее, в 2020 году, был создан документ «Воззвание Рима к этике ИИ», закрепляющий базовые моральные ориентиры для развития технологии. Ватикан подчеркивает необходимость формирования этической основы для ИИ, учитывая интересы человека не только материально, но и духовно-интеллектуально.
Китай и сам активно работает над этическим регулированием ИИ. Так, в апреле 2026 года власти КНР выпустили руководство по проведению этической экспертизы и обслуживанию технологий искусственного интеллекта, где основное внимание уделяется благополучию человека, справедливости, беспристрастности, контролируемости и надежности. Документ также призывает к открытому доступу к наборам данных для этической экспертизы ИИ и усилению управления рисками. Кроме того, китайский регулятор интернет-пространства тестирует ИИ-модели на соответствие «ключевым социалистическим ценностям», требуя от них соответствия нормам общественной морали и законам о защите данных.