Трамп: Китай похитил данные 220 млн избирателей

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что с 2020 года Китай проводил операцию, которая стала «крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах». По его словам, Пекин незаконно завладел данными о 220 млн американских избирателей. The New York Times обращает внимание, что списки американских избирателей находятся в открытом доступе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

«Я объявляю о немедленном рассекречивании критически важных разведывательных данных, которые содержат информацию о шокирующей уязвимости нашей инфраструктуры для голосования. Эти свидетельства показывают, что наша избирательная система как никогда ранее уязвима для атак хакеров, злоупотребления и иностранного вмешательства»,— добавил Дональд Трамп.

Среди основных угроз избирательной системе президент Соединенных Штатов назвал Россию, Китай, Иран, Северную Корею и негосударственные группировки. По его словам, они обладают возможностью «скомпрометировать избирательную инфраструктуру США».

Дональд Трамп также поручил Национальной разведке, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ «расследовать, как и почему была раскрыта критически важная информация». Причастных к сокрытию информации об утечках он потребовал уволить, а при наличии оснований — предъявить уголовные обвинения.