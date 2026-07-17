Захарова: Европа делает все, чтобы контактов с Россией не случилось
Страны Европы делают все, чтобы российско-европейских контактов не случилось, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«То, что делает сейчас Западная Европа, а давайте скажем просто — Евросоюз с его агрессивными членами, там не все члены агрессивны, но вот с этим агрессивным движком - это противоположно тому, что называется поиск путей к переговорам и к контактам»,— сказала госпожа Захарова в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).
Как добавила представитель МИД, Европа говорит о гарантиях безопасности для Украины, но не предлагает никаких гарантий для России. «Я бы… предложила им начать с того, что им действительно ближе — предоставить, например, какие-нибудь гарантии безопасности Гренландии. А мы бы посмотрели»,— указала она.
По словам Марии Захаровой, атаки на территорию России — совместное преступление Украины и стран Запада. Она также сказала, что процесс милитаризации в европейских странах ведется с целью «каким-то образом скрепить разваливающуюся экономику и промышленность».
Заявления о том, что Европа целенаправленно избегает контактов с Россией, возникают на фоне различных предложений и попыток начать диалог по вопросам безопасности и урегулирования конфликтов. В начале 2022 года Москва предлагала документы по гарантиям безопасности США и НАТО, желая обсуждать вопросы европейской безопасности, однако Евросоюз посчитал, что Москва «намеренно пыталась игнорировать ЕС», отправляя предложения отдельно всем государствам-членам, а не напрямую Брюсселю.
В дальнейшем, в 2025 году, на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждались так называемые «красные линии» Украины для потенциальных переговоров с Россией, включая гарантии безопасности. При этом, Киев не получил приглашения на российско-американские консультации, которые должны были начаться в Саудовской Аравии. Эти события показывают отсутствие консенсуса и согласованности в подходах к переговорам и вопросам безопасности, как между самими западными странами, так и в их диалоге с Россией. Европейские лидеры стремятся противостоять влиянию Дональда Трампа, который активно продвигает мирные переговоры и выступает за восстановление связей с Россией, в то время как европейцы надеются замедлить его натиск на Владимира Зеленского, предлагая встречу между Украиной, Европой и США для выработки совместного мирного предложения для России.