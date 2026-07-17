Страны Европы делают все, чтобы российско-европейских контактов не случилось, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что делает сейчас Западная Европа, а давайте скажем просто — Евросоюз с его агрессивными членами, там не все члены агрессивны, но вот с этим агрессивным движком - это противоположно тому, что называется поиск путей к переговорам и к контактам»,— сказала госпожа Захарова в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

Как добавила представитель МИД, Европа говорит о гарантиях безопасности для Украины, но не предлагает никаких гарантий для России. «Я бы… предложила им начать с того, что им действительно ближе — предоставить, например, какие-нибудь гарантии безопасности Гренландии. А мы бы посмотрели»,— указала она.

По словам Марии Захаровой, атаки на территорию России — совместное преступление Украины и стран Запада. Она также сказала, что процесс милитаризации в европейских странах ведется с целью «каким-то образом скрепить разваливающуюся экономику и промышленность».