Число погибших при атаке США на мосты в Иране увеличилось до семи
Число погибших при ударах США по мостам в иранском Бандар-Хамире увеличилось до семи человек, сообщает Fars со ссылкой на Хормозганский университет медицинских наук. Еще девять человек пострадали, им оказывают помощь медики.
В ночь на 17 июля США ударили по мостам в Бандар-Хамире, один из которых соединяет Бендер-Аббас с Ларом в провинции Фарс. Удар был нанесен во время движения транспорта, часть людей упала с моста.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об окончании волны ударов по целям в Иране. При атаках были использованы истребители, БПЛА и военные корабли. По информации ведомства, были уничтожены иранские военные боеприпасы, береговые объекты наблюдения и системы ПВО.
Удары США по территории Ирана являются частью текущего конфликта, начавшегося, по одним данным, 28 февраля 2026 года с масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, а по другим — с ответных действий со стороны США на атаки Ирана в Ормузском проливе. США утверждают, что их действия направлены на снижение возможностей Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, а также являются ответом на неоправданную агрессию Ирана и нарушение им режима прекращения огня.
Иран, в свою очередь, расценивает удары США как нарушение суверенитета и отвечает собственными атаками на американские военные объекты и базы в странах Ближнего Востока, таких как Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иордания и Катар, а также угрожает блокировкой Ормузского пролива. Целью иранских ответных ударов являются системы связи, склады боеприпасов, системы ПВО и радиолокационные объекты. США заявляли о поражении более 300 целей в Иране за неделю, при этом стоимость использованных боеприпасов в одном из ударов оценивалась в 250 миллионов долларов. Ситуация характеризуется как постоянная эскалация напряженности и нестабильности в регионе.