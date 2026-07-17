Балтика оказалась в хвосте

Морские терминалы Балтийского бассейна, столкнувшиеся в первые два месяца года с тяжелой ледовой обстановкой, нарастили перевалку контейнеров во втором квартале на 11,8% год к году, но сократили показатель в первом полугодии на 0,6%, до 864 тыс. TEU, следует из отчета «Глобал Портс» (входит в ГК «Дело»). «Морцентр» зафиксировал, что в январе — июне порты Северо-Запада единственными в стране показали снижение грузооборота на 4,2%. Эксперты называют результаты полугодия ожидаемыми из-за переориентации логистики на Восток и западных санкций, но не исключают, что ситуация может улучшиться во второй половине года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Динамика по бассейнам оставалась неравномерной в результате нестабильности глобальных логистических цепочек: спрос на перевалку на терминалах Дальневосточного бассейна заметно усилился за счет перераспределения спроса из портов Балтийского и Черноморского бассейнов, говорится в отчете о результатах операционной деятельности «Глобал Портс». В Балтийском бассейне на фоне тяжелой ледовой обстановки первых месяцев года и вынужденного временного перетока грузов на другие бассейны и виды транспорта контейнерный оборот холдинга сократился во втором квартале на 13,2% год к году и на 22% в первом полугодии 2026 года.

Морская перевалка в Дальневосточном бассейне ускорила рост во втором квартале до 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а всего по итогам полугодия рост составил 8,7% до 1,249 млн TEU. Совокупный морской контейнерооборот терминалов «Глобал Портс» сократился в первой половине 2026 года на 8,5%, до 515 тыс. TEU. При этом Дальневосточный терминал компании существенно опередил рынок в регионе, показав прирост за январь — июнь на 21,6%, до 212 тыс. TEU.

Объем перевалки удобрений в Балтийском бассейне по итогам полугодия также оказался под давлением из-за неблагоприятной ледовой обстановки первых месяцев и снизился на 11,2%, несмотря на рост в апреле — июне на 4,2%.

«На фоне нестабильности глобальных морских и локальных логистических цепочек менеджмент компании ожидает, что в течение ближайших месяцев сохранится высокий спрос на контейнерную перевалку в Дальневосточном бассейне и умеренный спрос на Северо-Западе, с фокусом спроса на терминалы, обладающие развитой железнодорожной инфраструктурой»,— подводится итог в отчете холдинга.

В целом, по данным АО «Морцентр», грузооборот морских торговых портов России в январе — июне 2026 года составил 451,4 млн тонн, или 105,8% от уровня предыдущего года. Перевалка выросла во всех бассейнах, кроме Балтийского, где зафиксировано снижение на 4,2%. Прирост грузооборота в Каспийском бассейне достиг 59,7%, в Арктическом — 15%, Дальневосточном — 11,8% и Азово-Черноморском — 6,3%.

«Балтика перестала играть роль главных морских контейнерных ворот России,— констатирует руководитель отдела аналитики ИАА «ПортНьюс» Виталий Чернов.— Контейнерооборот балтийских портов в целом падает. Это связано в том числе с разгрузкой Восточного железнодорожного полигона и с проблемами на основных южных морских торговых путях».

На итоги контейнерного грузооборота первого полугодия 2026 в портах России повлияли низкие показатели отгрузки импорта в направлении портов России в четвертом квартале 2025 года и все последствия конфликта на Ближнем Востоке, уточняет генеральный директор «Си-Шиппинг» Алексей Гагаринов.

Снижение контейнерного импортного грузопотока, начавшееся еще с середины 2024 года ввиду произошедших изменений в политике КНР по взаиморасчетам с Россией, в 2025 году усугубилось начавшимся процессом охлаждения экономики России, который до сих пор продолжается. За это время сократилось количество перевозчиков на линиях, сократилось количество судов у тех, кто продолжает работу, а также сократилась вместимость этих судов. «Многие не увидели волшебного роста входящего импортного грузопотока в январе и феврале текущего года — ну просто потому, что в конце 2025 года очень мало груза вышло из Азии и Индии. А когда начался военный конфликт на Ближнем Востоке, стало очевидным, что, например, порты Новороссийск и Санкт-Петербург не увидят приличную часть импортного контейнерного груза от ожидаемого в апреле — июне, просто потому что импортеры решили везти его по безопасному и на тот момент прагматичному с точки зрения транзитного времени маршруту, а именно — через порты Дальнего Востока, в которых мы видим существенный рост»,— обозначает ситуацию на рынке господин Гагаринов.

По словам аналитика Чернова, в Усть-Луге отмечалось падение перевалки угля. Причины — в том, что поставки угля в настоящее время наиболее рентабельны из месторождений Сибири и Дальнего Востока, расположенных ближе к рынкам сбыта и отгрузочным терминалам. Противоречивую динамику демонстрирует перевалка удобрений. «Наблюдается рост отгрузок из порта Усть-Луга с одновременным снижением в Санкт-Петербурге. Происходит перераспределение объемов: часть из них пошла в Мурманск (калий), где отмечен значительный рост грузооборота по этому виду груза»,— обращает внимание господин Чернов.

При этом отмечен рост перевалки зерна в Высоцке. По мнению руководителя отдела аналитики ИАА «ПортНьюс», это может быть связано с тем, что южные регионы частично переключаются на работу с масличными культурами, в то время как выращивание зерна смещается к северу.

Во втором полугодии, рассуждает гендиректор «Си-Шиппинг», возможен рост перевалки контейнерных грузов в Санкт-Петербурге и Новороссийске, а также увеличение грузооборота через порты Дальнего Востока. «Но тут все будет зависеть от интенсивности вывоза груза из портов. На данный момент сдерживающих факторов много по всем трем направлениям (Дальний Восток, Юг, Северо-Запад) и они разные»,— резюмирует игрок рынка.

Александра Тен