Дизельное топливо значительно подорожало в Липецкой области

К 13 июля средняя стоимость дизельного топлива на АЗС в Липецкой области достигла 86,18 руб. За неделю она выросла на 3,76% — по состоянию на 6 июля показатель равнялся 83,09 руб. Информацию по итогам еженедельного мониторинга опубликовал Липецкстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По сравнению с остальными регионами Черноземья липецкий дизель не является ни самым дешевым, ни самым дорогим, а наивысшие цены фиксируют в Воронеже. По данным Росстата, 13 июля в регионах наблюдались следующие цены за литр этого вида топлива:

Белгородская область — 77,12 руб.;

Воронежская область — 97,28 руб.;

Курская область — 84,37 руб.;

Орловская область — 77,22 руб.;

Тамбовская область — 92,72 руб.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 за прошлую неделю подорожал в Липецкой области на 0,29%. Стоимость топлива составила 68,88 руб. и 76,63 руб. за литр соответственно. Бензин марки АИ-98 и выше достиг цены 96,11 руб., прибавка составила 0,2%.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Тамбовской области решили ввести в регионе порядок продажи топлива по схеме «четных и нечетных дней», который начнет действовать с 20 июля. При этом власти Орловской области, которые и популяризировали схему «чет-нечет», сегодня решили отменить этот порядок, правда, еще не определились с точной датой снятия ограничений. В Черноземье продажа топлива в зависимости от госномера продолжает действовать в Липецкой (с 11 июля) и Курской (с 15 июля) областях. Власти Воронежской области пока думают над принятием соответствующего решения.

Денис Данилов