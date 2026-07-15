Бензин в Воронеже оказался самым дорогим в Центральном федеральном округе

Росстат 15 июля опубликовал свежие данные по динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в регионах России. По данным аналитиков, в период с 7 по 13 июля в Воронежской области значительно подорожали все виды топлива. В результате каждая из позиций мониторинга (дизельное топливо, АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше) продемонстрировала самую высокую среднюю цену за литр в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Бензин марки АИ-95 в среднем стоил на АЗС в регионе 93,15 руб. за литр, тогда как на предыдущей неделе его стоимость составляла 88,32 руб. Ближе всего к воронежскому результату оказалась Костромская область — 92,29 руб.

Автомобильный бензин марки АИ-92 на воронежских заправках на минувшей семидневке отдавали за 87,26 руб. против 81,29 руб. неделей ранее. На втором месте по дороговизне он был в Ивановской области — 83,74 руб. за литр.

Марки АИ-98 и выше в среднем стоили в Воронежской области 111,52 руб. за литр. Как сообщал «Ъ-Черноземье», по состоянию на 6 июля цена равнялась 106,52 руб. Рязанская область почти догнала Воронежскую с результатом 110,88 руб.

Среднюю цену по всем маркам автомобильного бензина в регионе в совокупности Росстат определил на уровне 91,18 руб. Общий показатель по ЦФО при этом равняется 74,38 руб.

Дизельное топливо за прошлую неделю подорожало в Воронежской области с 90,83 до 97,28 руб. за литр. Это значительно выше среднего показателя по ЦФО (83,41 руб.) и по России в целом (91,21 руб.). На втором месте по стоимости дизеля в Центральном федеральном округе — Костромская область с результатом 96,77 руб.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Воронежскую область отнесли к числу регионов, в которых наблюдается наиболее сложная обстановка с доступностью автомобильного топлива. В Черноземье в этот список также вошла Тамбовская область. При этом Орловская область стала одним из 13 регионов РФ, где в результате предпринятых властями мер очереди на АЗС значительно сократились.

Денис Данилов