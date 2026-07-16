В Тамбовской области начнут продавать бензин по схеме четных и нечетных дней

По результатам опроса на портале «Госуслуг» власти Тамбовской области решили ввести в регионе порядок продажи топлива по схеме «четных и нечетных дней». Он начнет действовать 20 июля. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В опросе, который предложил провести глава региона, приняли участие 8 тыс. человек. 80,1% поддержали введение схемы «чет-нечет». Отдельно 71,2% высказались за установку минимального лимита заправки автомобиля в 20 литров.

Результаты голосования обсудили на заседании регионального оперштаба. В ходе него также было решено пока не устанавливать минимум по отпуску топлива на одну машину — пока продолжит действовать максимум в 30 литров.

«Прошу всех автовладельцев с пониманием отнестись к временным мерам, которые призваны уменьшить очереди на заправках. И не стараться сейчас заправиться впрок, не дозаправлять постоянно 5–10 литров до полного бака. Бензин на АЗС "Роснефти" будет каждый день, с остальными заправками мы постоянно ведем работу»,— отметил Евгений Первышов.

Губернатор добавил, что продолжает вместе с федеральными структурами работать над увеличением поставок топлива в регион. По его словам, также постепенно растет количество работающих АЗС и объемы отпуска на каждую из них.

Власти Орловской области, которые популяризировали схему «чет-нечет», сегодня решили отменить особый порядок, правда, еще не определились с точной датой снятия ограничений. В Черноземье продажа топлива в зависимости от госномера продолжает действовать в Липецкой (с 11 июля) и Курской (с 15 июля) областях. Власти Воронежской области пока думают над принятием соответствующего решения.

Алина Морозова