Ростовская прокуратура через суд вернула пособие многодетной матери

Прокуратура Пролетарского района Ростова-на-Дону провела проверку по обращению многодетной матери, воспитывающей девятерых детей, чьи социальные права были нарушены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установлено, что женщина получала ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, однако с февраля 2026 года выплаты были прекращены без законных оснований. Прокурор обратился в суд с иском в защиту её прав.

По итогам рассмотрения дела положенная мера поддержки была назначена, а сумма перерасчета составила почти 900 тыс. руб. Банку назначен штраф.

Мария Хоперская