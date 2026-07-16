В Пролетарском районе бурят скважину для восстановления подачи воды в двух хуторах

В хуторе Степной Пролетарского района приступили к бурению новой скважины взамен вышедшей из строя артезианской. Из-за ее поломки жители хуторов Степной и Николаевский-2 остались без водоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным властей, ресурсоснабжающая организация привлекла подрядчика для прокачки скважины, однако эта мера результата не принесла. Было принято решение пробурить новую скважину на месте недействующей. Завершить работы планируется до конца июля.

На время отсутствия водоснабжения для жителей организовали подвоз воды автоцистерной.

Константин Соловьев