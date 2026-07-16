Из Парижа на зону

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону огласили приговор участнику боевых действий на территории Сирии в составе международного террористического сообщества. Уроженцу Ставропольского края Руслану Боташеву назначено 18 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

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Южный окружной военный суд вынес приговор 48-летнему Руслану Боташеву, которого обвинили в совершении преступлений по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК РФ. Доказано, что он принял присягу на верность «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России) и принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики.

Уроженец села Маруха Ставропольского края Руслан Боташев (зарегистрирован в Карачаево-Черкесии), как следует из материалов дела, находясь в Стамбуле осенью 2014 года решил присоединиться к международной террористической организации. Для этого он прибыл в Сирию в лагерь подготовки боевиков, где прошел обучение по физической, психологической, тактической, боевой подготовке, обращению с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Согласно материалам дела, в марте 2014 года Боташев добровольно вступил в террористическую организацию и с января по октябрь 2015 года принимал участие в боевых действиях против правительственных вооруженных сил САР, а также осуществлял прикрытие инженерных подразделений во время минирования подземных тоннелей в городе Алеппо.

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В сентябре 2018 года Боташев с помощью поддельного паспорта гражданина Украины прилетел в аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль в Париже, говорится в материалах дела. Там выбросил паспорт и обратился к французской полиции, сообщив свои настоящие данные, и попросил предоставить ему политическое убежище. Однако он уже находился в международном розыске по запросу Российской Федерации. Французские полицейские задержали Боташева и поместили в следственный изолятор, а затем в парижскую тюрьму «Фрэн», где он находился до августа 2025 года, до экстрадиции в Россию.

Во время судебного заседания Боташев виновным себя не признал. Он заявил, что данные им во время предварительного следствия показания не соответствуют действительности. Подсудимый утверждал, что проживал в Турции и не был на территорию САР, не давал присягу и обучение не проходил. С протоколами своих допросов Руслан Боташев не знакомился, сославшись на стрессовое состояние по причине длительного нахождения под стражей во Франции в ожидании экстрадиции в Российскую Федерацию.

Приговором суда Боташеву назначено 18 лет колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном военном суде.

Константин Соловьев