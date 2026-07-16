В Ростовской области закрылось 1,9 тысячи компаний за шесть месяцев

По итогам первого полугодия 2026 года в Ростовской области прекратили работу 1,9 тыс. коммерческих организаций — на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За тот же период в регионе было зарегистрировано 1,1 тыс. новых компаний — на 13,6% меньше прошлогоднего показателя. Убыль коммерческих предприятий в Ростовской области составила 1,7% от общего числа организаций в регионе.

В целом по России количество зарегистрированных коммерческих предприятий за первое полугодие снизилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 67 тыс. По оценке аналитиков, это рекордно низкий показатель как минимум за последние 17 лет. Число ликвидированных компаний уменьшилось на 9% и составило 119 тыс.

Прирост бизнеса зафиксирован лишь в нескольких регионах: в Дагестане появилось 388 новых компаний, в Калмыкии — 200, в Чечне — 90, в Херсонской области — 16, в Чукотском автономном округе — 15.

Мария Хоперская