В Ростове осудили жительницу Мелитополя за участие в террористическом сообществе

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Оксане Птахиной, которую обвиняли по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору со значительным ущербом), ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Согласно материалам дела, в марте 2022 года неустановленные руководители террористического сообщества через посредников вовлекли в него гражданку Украины, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. Та, в свою очередь, привлекла к участию в сообществе свою родственницу Птахину и наладила ее взаимодействие с неустановленным сотрудником украинских спецслужб.

Находясь на территории Мелитополя, Птахина добровольно согласилась на участие в террористическом сообществе. Она предложила своему родственнику — гражданину Украины — собирать сведения о местах сосредоточения российских военнослужащих, дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры, а также государственных и муниципальных учреждений на территории Запорожской области.

С марта по май 2022 года подсудимая передала сведения о расположении военнослужащих и техники ВС РФ сотруднику украинских спецслужб. В сентябре 2023 года она также через интернет направила аналогичную информацию о местонахождении российских военных.

Суд признал Оксану Птахину виновной и приговорил ее к 18 годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев