Это базовый минимум: как работает комплексная защита абонентов «Ростелекома» от кибермошенничества

«Ростелеком» подвел итоги работы сервиса антифишинга «Безопасный интернет». С декабря 2025 года встроенная система защиты, которая автоматически подключена у всех абонентов домашнего и мобильного интернета, предотвратила свыше 5 млн попыток перехода на вредоносные ресурсы.

Фото: пресс-служба Ростелеком

Защита работает на уровне сети «Ростелекома», выявляя и незаметно для абонента отсеивая фишинговые страницы и ресурсы с вредоносным ПО. База опасных ресурсов обновляется непрерывно на основании данных группы компаний «Солар» (ведущий провайдер комплексной кибербезопасности в России, дочерняя компания «Ростелекома») и содержит сотни тысяч фишинговых страниц и сайтов с вредоносным ПО.

Для абонентов мобильной связи «Ростелекома» дополнительно включены функции антиспам и блокировки нежелательных вызовов. Ежедневно сервис анализирует более 1 млн входящих вызовов, блокирует подозрительные и навязчивые звонки. Также при вызове от организаций отображается название и тип юридического лица — абонент сам решает, стоит ли отвечать. У пользователей мобильной связи автоматически действует защита от взлома личного кабинета Госуслуг: коды доступа приходят только после завершения разговора, что исключает возможность их передачи под давлением и воздействием социальной инженерии мошенников.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Цифровая безопасность — это неотъемлемая часть наших сервисов, которая требует ежедневных усилий команды профессионалов. Мы постоянно развиваем сервисы кибербезопасности и считаем, что такие важные функции, как антифишинг, антиспам и защита от телефонных мошенников должны быть доступны всем пользователям по умолчанию. Вместе с тем, методы и подходы киберпреступников постоянно "развиваются", поэтому всегда важно быть начеку, не забывать о цифровой гигиене, критически воспринимать попытки манипуляций и давления. Никогда нельзя делиться с незнакомыми людьми чувствительной информацией о финансах и имуществе, категорически не допускается передача посторонним лицам кодов доступа к любым сервисам и личным кабинетам, либо подтверждения операций».

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО: «Для юга России и Северного Кавказа кибермошенничество сегодня — это не абстрактная угроза, а ежедневная реальность: все чаще выявляются схемы с подменой ссылок, мошенническими звонками и фальшивыми уведомлениями, а пользователи из регионов сталкиваются с социальным давлением и срочными “инструкциями” от злоумышленников. Поэтому наши сервисы цифровой безопасности, включенные по умолчанию, — это актуальный и жизненно важный базовый уровень защиты. Они снижают риск потери денег и данных еще до того, как абонент откроет вредоносную страницу или станет жертвой манипуляции, а значит, помогает безопасно пользоваться интернетом и мобильной связью всей семье — независимо от возраста и технической подготовки».

Комплексный подход с использованием технологий искусственного интеллекта работает на киберзащиту пользователей на всех устройствах — от персональных компьютеров до смартфонов — и платформах. Это особенно важно для семей с детьми или возрастными членами семьи, которые нередко становятся мишенью онлайн-преступников. Все услуги бесплатны, входят в базовый пакет «Ростелекома» и не требуют дополнительного подключения или установки ПО.

Подробная информация о сервисах киберзащиты «Ростелекома» доступна на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

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