Уровень воды в реке Ница в свердловском Ирбите поднялся до 841 см

Уровень воды в реке Ница в Ирбите (Свердловская область) достиг 841 см, сообщил глава города Николай Юдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети главы Ирбита Николая Юдина Фото: Соцсети главы Ирбита Николая Юдина

По его словам, в настоящий момент частично или полностью под водой приусадебные участки и придомовые территории по 248 адресам. От воды уже пострадали 205 жилых домов и дач.

«С максимальной нагрузкой работают спасатели. Только за шесть часов сегодня они уже выехали на помощь по 20 заявкам, доставляя воду и медикаменты, перевозя вещи, помогая людям временно покинуть зону подтопления»,— отметил господин Юдин.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Свердловской области новой волной паводка затопило 130 домов и 185 земельных участков — преимущественно в Ирбите и Ирбитском муниципальном округе. В Ирбите прокуратура открыла мобильную приемную для жителей, пострадавших от паводка.

Подробнее об обстановке в Ирбите — в материале «Сверх Ницы»

Полина Бабинцева