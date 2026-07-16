Уровень воды в реке Ница в свердловском Ирбите поднялся до 841 см
Уровень воды в реке Ница в Ирбите (Свердловская область) достиг 841 см, сообщил глава города Николай Юдин.
Фото: Соцсети главы Ирбита Николая Юдина
По его словам, в настоящий момент частично или полностью под водой приусадебные участки и придомовые территории по 248 адресам. От воды уже пострадали 205 жилых домов и дач.
«С максимальной нагрузкой работают спасатели. Только за шесть часов сегодня они уже выехали на помощь по 20 заявкам, доставляя воду и медикаменты, перевозя вещи, помогая людям временно покинуть зону подтопления»,— отметил господин Юдин.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Свердловской области новой волной паводка затопило 130 домов и 185 земельных участков — преимущественно в Ирбите и Ирбитском муниципальном округе. В Ирбите прокуратура открыла мобильную приемную для жителей, пострадавших от паводка.
Подробнее об обстановке в Ирбите — в материале «Сверх Ницы»