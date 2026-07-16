В Ирбите прокуратура открыла мобильную приемную для пострадавших от паводка

В Ирбите (Свердловская область) прокуратура открыла мобильную приемную для жителей, пострадавших от паводка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети главы Ирбита Николая Юдина Фото: Соцсети главы Ирбита Николая Юдина

«Жители обращаются по вопросам оценки ущерба и порядка выплат, всем даны разъяснения, по каждому факту организованы надзорные мероприятия»,— говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники прокуратуры также проверяют условия в пунктах временного размещения, в том числе обеспечение жителей водой, питанием и предметами первой необходимости. Представители ведомства участвуют в работе оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«Ситуация в Ирбитском муниципальном округе и городском округе "город Ирбит" остается на особом контроле до полного устранения последствий чрезвычайной ситуации и фактического восстановления прав каждого пострадавшего жителя»,— отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Свердловской области новой волной паводка затопило 130 домов и 185 земельных участков — преимущественно в Ирбите и Ирбитском муниципальном округе. Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку спасателей и техники в регионе для ликвидации последствий паводков.

Подробнее об обстановке в Ирбите — в материале «Сверх Ницы»