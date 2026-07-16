Продавец поддельных билетов на матч «Локомотива» предстанет перед судом

В Заволжский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в обмане 15 человек под предлогом продажи билетов на матч полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Следствие считает, что в мае мужчина опубликовал объявление о продаже билетов на матч на торговой онлайн-площадке. Желающие посетить матч переводили ему деньги, а он в ответ отправлял им поддельные билеты, созданные с помощью цифрового редактора.

«В результате преступной деятельности ущерб причинен 15 жителям Владимирской, Ивановской, Костромской, Нижегородской и Ярославской областей на общую сумму более 390 тыс. руб.»,— сообщили в прокуратуре.

Деньги от болельщиков поступали на карту сестры обвиняемого — она об этом не знала, брат обналичивал деньги. Уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств расследовала полиция. По ходу расследования обвиняемый возместил причиненный ущерб.

Алла Чижова