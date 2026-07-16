В Ростове осудили участника боевых действий в Сирии на стороне террористов

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговор по уголовному делу Руслана Боташева, которого обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЮОВС Фото: Пресс-служба ЮОВС

Установлено, что с октября 2014 по ноябрь 2014 года Боташев решил присоединиться к террористам, находясь в Стамбуле. Для этого он прибыл в Сирию в лагерь подготовки боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ), прошел обучение по физической, психологической, тактической, боевой подготовке, правилам обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами.

В марте 2014 года осужденный добровольно вступил в террористическую организацию и с января по октябрь 2015 года принимал участие в боевых действиях против правительственных вооруженных сил САР, а также осуществлял прикрытие инженерных подразделений во время минирования подземных тоннелей в городе Алеппо.

Приговором суда Руслану Боташеву назначено 18 лет колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

Константин Соловьев