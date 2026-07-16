Суд обязал администрацию Петрозаводска выплатить «Городскому транспорту» более 58 млн рублей

Арбитражный суд Республики Карелия обязал администрацию Петрозаводска выплатить муниципальному предприятию «Городской транспорт» более 58,3 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитраж взыскал с администрации Петрозаводска более 58 млн рублей в пользу транспортного предприятия

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Арбитраж взыскал с администрации Петрозаводска более 58 млн рублей в пользу транспортного предприятия

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Предприятие обратилось в суд с требованием взыскать с городской администрации убытки в виде недополученной субсидии. Финансирование должно было предоставляться в рамках соглашения, заключенного сторонами в январе 2022 года.

Как сообщает издание «Столица на Онего», в бюджете Петрозаводска на 2022 год было предусмотрено 77 млн рублей на компенсацию недополученных доходов предприятия. Этих средств хватило лишь на покрытие расходов за первое полугодие, включая выплату заработной платы, оплату электроэнергии для троллейбусов, закупку запчастей и другие обязательные затраты. Во второй половине года субсидии не перечислялись, из-за чего предприятие понесло убытки.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил иск в полном объеме. Кроме 58,3 млн рублей, администрация Петрозаводска должна возместить предприятию судебные расходы в размере около 125 тыс. рублей.

Матвей Николаев