Президент наградил председателя Ярославского облсуда

Председатель Ярославского областного суда Борис Романов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ ранее был подписан президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Как сообщили в пресс-службе областного суда, госнаграду господину Романову вручил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Борис Романов был назначен на пост председателя Ярославского областного суда указом президента России от 12 мая 2026 года. В судебной системе господин Романов с 2005 года: работал судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга, судьей Свердловского областного суда, с 2022 года — заместителем председателя Свердловского областного суда, являлся председателем Совета судей Свердловской области.

Алла Чижова