МЧС увеличило группировку в Свердловской области для ликвидации паводков

Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку спасателей и техники в Свердловской области для ликвидации последствий паводков. Как сообщили в пресс-службе министерства, в регион дополнительно прибыли 42 специалиста и 10 единиц техники для эвакуации людей и оказания помощи населению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Алексея Никифорова Фото: соцсети Алексея Никифорова

«Паводковая обстановка остается сложной. По данным Росгидромета, в Свердловской области вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС России поручил держать на особом контроле оперативную ситуацию и незамедлительно докладывать в случае осложнения обстановки»,— говорится в сообщении.

С 5 июня в Свердловской области выпало четыре месячные нормы осадков. Из-за продолжительных дождей уровень воды в реках продолжает расти. В 23 муниципалитетах региона действует режим повышенной готовности, еще в пяти — режим ЧС.

За последние сутки новая волна паводка привела к подтоплению 130 домов и 185 земельных участков. Всего в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и 1 792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов. Также подтоплены девять низководных мостов и два участка автомобильных дорог. Ранее о ситуации с паводками в регионе доложили президенту Владимиру Путину.

Полина Бабинцева