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Ремонт пострадавшей от БПЛА школы в Таганроге завершат 20 августа

Ремонт в таганрогской школе, которая получила серьезные повреждения в результате атаки беспилотника, закончат 20 августа. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Фото: Светлана Камбулова

Фото: Светлана Камбулова

Удар пришелся по фасаду, кровле и оконным блокам здания. С 30 марта на территории учреждения был введён режим чрезвычайной ситуации, а оставшуюся часть учебного года школьники и педагоги провели в другом здании.

На восстановление школы и закупку утраченного имущества из резервного фонда администрации Таганрога направлено более 12 млн руб. На объекте уже заменили окна и двери, восстановили кровлю и отремонтировали систему отопления. Подрядчик занимается внутренней отделкой помещений;

Помимо этого, финансовому управлению дано поручение оперативно выделить средства на закупку мебели и оборудования. Материально-техническая база школы планируется к полному обновлению к 1 сентября.

Мария Хоперская

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