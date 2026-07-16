Более половины школьников Ленобласти сдали ОГЭ по русскому и математике на «4» и «5»

В Ленинградской области основной период ОГЭ завершился без нарушений. Более 55% девятиклассников получили оценки «4» и «5» по обязательным предметам — русскому языку и математике. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета общего и профессионального образования региона Антон Горшков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 55 процентов участников сдали их на оценки 4 и 5

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Более 55 процентов участников сдали их на оценки 4 и 5

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Высокие результаты показали и экзамены по выбору. Так, химию на «4» и «5» сдали более 80% участников, физику — свыше 75%, биологию — почти 70%.

Для школьников, не справившихся с экзаменами с первого раза, предусмотрено обучение по индивидуальному учебному плану с последующей пересдачей в сентябре. По словам господина Горшкова, они также смогут параллельно получить рабочую профессию.

Карина Дроздецкая