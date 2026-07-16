В Таганроге вынесли приговор курьеру телефонных мошенников

Таганрогский городской суд вынес приговор 20-летнему жителю Ростова-на-Дону, которого подозревали по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2025 году сообщник осужденного, дело в отношении которого выделили в отдельное производство, убедил пожилую женщину в том, что ее сбережения подлежат проверке. Подсудимый, выполняя роль курьера, через сервис доставки получил от потерпевшей более 400 тыс. руб. Отмечается, что попытку хищения у потерпевшей еще 1,2 млн руб. пресекли правоохранители. Кроме того, фигурант намеревался похитить 150 тыс. руб. у другой пенсионерки, но работник доставки обратился в полицию.

Суд приговорил ростовчанина к трем годам колонии общего режима.

Константин Соловьев