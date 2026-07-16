Ворошиловский проспект в Ростове отремонтируют за 167 млн рублей

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону повторно объявила поиск подрядчика для ремонта проспекта Ворошиловского. Стоимость контракта составляет 167 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

В рамках контракта подрядчику предстоит уложить новое асфальтное покрытие, установить бортовые камни и дорожные люки.

Финансирование предусмотрено из городского бюджета. Заявки на участие в торгах принимаются до 31 июля 2026 года.

Мария Хоперская