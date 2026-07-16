Агрохолдинг «СТЕПЬ» планирует создать собственную нейросеть

Агрохолдинг «СТЕПЬ» создал отдельное структурное подразделение, которое займется разработками в области искусственного интеллекта. В фокусе внимания новой структуры — создание собственных локальных ИИ-решений, включая нейросети, ИИ-агентов, ассистентов и чат-ботов. Все эти продукты будут интегрированы в цифровую экосистему компании.

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Как пояснили в холдинге, новые инструменты станут дополнительным ресурсом для сотрудников и позволят ускорить выполнение операционных задач. При этом ключевые решения, как и прежде, останутся за человеком — ИИ будет выполнять вспомогательные функции, не подменяя персонал.

До конца года в «СТЕПИ» будет утверждена политика по работе с ИИ. Новый регламент затронет несколько принципиальных вопросов, например, предотвращение утечки конфиденциальных данных, а также бесшовное внедрение ИИ в операционную и аналитическую работу сотрудников «СТЕПИ».

«Несмотря на высокий уровень цифровизации в компании, мы не останавливаемся на достигнутом и реализуем принципиально новый подход к повышению эффективности. Новое подразделение по работе ИИ в Агрохолдинге «СТЕПЬ» будет создавать собственные цифровые инструменты под конкретные задачи и накапливать свою уникальную экспертизу»,— отмечает генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.

В России примерно 60% всех компаний активно используют ИИ в работе, при этом 42% не готовы масштабировать эти технологии из-за риска утечек, отсутствия квалицированных кадров и т.д. Только за прошлый год в 30 раз вырос объем конфиденциальной информации, которая стала потенциально доступна благодаря публичным нейросетям. В 60% компаний нет четких политик использования ИИ. При этом в Минсельхозе РФ призывают активнее использовать цифру, так как по словам замминистра сельского хозяйства Романа Некрасова в ней — большой потенциал для восполнения дефицита кадров.

На данный момент в Агрохолдинге регулярно проходят вебинары на тему работы с ИИ-агентами, нейросетями и другими цифровыми инструментами для широкого круга сотрудников различных профилей. Занятия проводят специалисты R&D Центра Агрохолдинга «СТЕПЬ».

Сотрудники ИИ-подразделения уже реализовали проект для животноводческого дивизиона компании. Программа синхронизирует данные внутренних цифровых систем управления стадом и автоматически вносит информацию по каждому животному в государственную информационную систему (ГИС) точно и быстро. В дальнейшем программа будет масштабирована на растениеводческий дивизион компании с учетом специфики зерновой ФГИС. Кроме того, команда специалистов по ИИ создала систему мониторинга и анализа правовой информации, а также реализовала несколько других аналитических проектов для бэк-офиса «СТЕПИ».