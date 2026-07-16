Полосы препятствий

Федеральная антимонопольная служба отказала строительной компании «Неон» в удовлетворении жалобы на итоги конкурса по реконструкции дорог близ Пятигорска стоимостью 2,808 млрд руб. Однако в ходе проверки самостоятельно зафиксировала нарушения в действиях заказчика в лице ставропольских властей, выдала предписание всем участникам процедуры и направила материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Крупный тендер на реконструкцию дорожных объектов в окрестностях Пятигорска признан несостоявшимся. Соответствующее извещение было размещено на ЕИС Закупки 16 июля 2026 года. ФАС России рассмотрела обращение ООО «СК Неон», оспорившего решение конкурсной комиссии, и пришла к выводам, которые затрагивают сразу несколько сторон закупочной процедуры.

Конкурс на реконструкцию автодорог «Подъезд № 1 к городу Пятигорску» и «Бештаугорское шоссе» был объявлен 29 апреля с начальной ценой контракта 2,808 млрд руб. Подведение итогов намечалось на 18 мая, однако процедуру признали несостоявшейся. На участие подала заявку лишь одна организация — ООО «СК Неон», которая, к тому же, подала жалобу на процедуру, где говорится, что комиссия неправомерно отвергла поданные документы. Антимонопольщики изучили этот довод и сочли его несостоятельным. В пакете, представленном претендентом в подтверждение требуемого профессионального опыта, отсутствовала страница с подписями сторон к дополнительному соглашению контракта. Без этого листа комиссия лишилась возможности верифицировать заявленную квалификацию участника.

Немаловажно, что полный вариант упомянутого документа не обнаружился ни в реестре контрактов Единой информационной системы, ни в реестре участников на электронной торговой площадке. Таким образом, ФАС фактически подтвердила: формальный пробел в составе подтверждающих материалов служит достаточным основанием для отклонения, если ни один из открытых реестров не позволяет восполнить недостающие сведения.

Признав жалобу претендента на подряд необоснованной, антимонопольная служба предъявила собственные претензии к организаторам торгов. Заказчик — ГБУ СК «Стававтодор» — совместно с уполномоченным органом, краевым комитетом по государственным закупкам, сформулировали критерии оценки заявок, которые регулятор счел противоречащими постановлению Правительства РФ № 2604.

В частности, претензии касались перечня засчитываемых договоров: в качестве подтверждения опыта организаторы допустили не только контракты на стандартные дорожные работы, но и соглашения, связанные с сохранением объектов культурного наследия. Между тем реконструируемые объекты к таковым не относятся. Это противоречие квалифицировано как несоблюдение пункта 4 части 2 статьи 42 Федерального закона о контрактной системе.

Параллельно зафиксировано нарушение части 13 статьи 24.2 того же закона: документы участника в реестре размещены не в полном объеме.

По итогам проверки ФАС выдала предписание об устранении нарушений заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии и оператору электронной площадки. Материалы переданы должностному лицу службы для решения вопроса о возбуждении административного производства.

В итоге срок исполнения контракта оказался под вопросом. При цене контракта в 2,808 млрд руб. и плановом сроке исполнения до декабря 2029 года любая административная пауза означает практический сдвиг в графике масштабного инфраструктурного проекта.

Реконструкция Бештаугорского шоссе и прилегающего подъезда к Пятигорску позиционируется краевыми властями как элемент развития транспортного каркаса Кавказских Минеральных Вод. Проект охватывает участок от ПК8 в Пятигорске до границы Предгорного округа и города Лермонтова. Инициатива реализуется при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова; источниками финансирования выступают краевой дорожный фонд, федеральный и местный бюджеты.

Согласно официальным данным, программа предусматривает расширение проезжей части с двух до четырех полос, возведение путепровода над железнодорожными путями, строительство подземного пешеходного перехода, двух кольцевых развязок, остановочных павильонов, тротуаров и системы уличного освещения. Отдельным разделом запланировано обновление коммунальных сетей вдоль трассы — водоводов, канализации, электрических сетей и линий связи.

Общая протяженность реконструируемого коридора превышает 8,7 км. Стоимостные параметры корректировались по мере развития проекта: в ранних публикациях фигурировала цифра свыше 3,8 млрд руб., в более поздних — около 4 млрд с выделением первого этапа объемом более 1 млрд руб. Строительные работы стартовали в сентябре 2025 года, завершение намечено на 2027 год. Интенсивность движения на данном направлении уже превышает 25 тыс. автомобилей в сутки.

Станислав Маслаков