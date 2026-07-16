«Одноклассники» и Mail.ru пропали из Google Play
Приложения холдинга VK «Одноклассники», Mail.ru и «Дзен» пропали из Google Play вслед за соцсетью «ВКонтакте» и мессенджером «Макс». В каталоге высвечивается сообщение: «Приложение недоступно».
В пресс-службе VK сообщали, что «ВКонтакте» и «Макс» можно скачать в RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Пользователям по-прежнему приходят уведомления, обновления доступны для скачивания.
В начале июня «Макс» удалили из App Store. Через несколько недель из магазина также пропали несколько приложений VK — «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». В Apple объяснили решение санкционными правилами.
Подробнее — в материале «Ъ» «Исключительный подход».
Удаление приложений VK из Google Play произошло после того, как в середине июля Евросоюз ввел санкции против холдинга VK и мессенджера Max. До этого против самой компании VK прямые санкции Евросоюза не вводились, хотя с 2022 года персональные ограничения США, ЕС и Великобритании были наложены на генерального директора VK Владимира Кириенко. В соответствии с введенными санкциями ЕС все активы попавших в список лиц в юрисдикции ЕС должны быть заморожены, а любая деятельность с ними запрещена.
Эксперты полагают, что международные технокомпании, такие как Apple и Google, вынуждены соблюдать санкционное законодательство ЕС из-за присутствия своих юридических лиц в Евросоюзе и рисков высоких штрафов. Это объясняет, почему приложения VK сперва удалили из App Store, а затем и из Google Play, хотя холдинг утверждал, что юридических оснований для таких действий нет.