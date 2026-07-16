«Одноклассники» и Mail.ru пропали из Google Play

Приложения холдинга VK «Одноклассники», Mail.ru и «Дзен» пропали из Google Play вслед за соцсетью «ВКонтакте» и мессенджером «Макс». В каталоге высвечивается сообщение: «Приложение недоступно».

В пресс-службе VK сообщали, что «ВКонтакте» и «Макс» можно скачать в RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Пользователям по-прежнему приходят уведомления, обновления доступны для скачивания.

В начале июня «Макс» удалили из App Store. Через несколько недель из магазина также пропали несколько приложений VK — «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». В Apple объяснили решение санкционными правилами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Исключительный подход».