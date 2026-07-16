VK и мессенджер «Макс» пропали из Google Play
Российский мессенджер «Макс» пропал из Google Play. На запрос о поиске приложения в каталоге сервис выдает ответ: «Приложение недоступно». Также из каталога пропало приложение VK (MOEX: VKCO). В пресс-службе VK сообщили, что оба приложения работают в обычном режиме и без ограничений.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
VK и «Макс» по-прежнему доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android, заявили в VK. Пользователи Android продолжают получать уведомления из приложений. «Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать "Обновить" на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы»,— указано в сообщении.
В начале июня «Макс» удалили из App Store. Через несколько недель из магазина также пропали несколько приложений VK — «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». В Apple объяснили решение санкционными правилами.
Подробнее — в материале «Ъ» «Исключительный подход».
Удаление мессенджера «Макс» из Google Play является частью более широкой тенденции, когда западные магазины приложений, такие как Google Play и AppStore, удаляют российские приложения. Эта ситуация развивается с 2022 года на фоне геополитических событий, когда иностранные компании начали ограничивать работу своего программного обеспечения в России. В частности, из Google Play уже были удалены приложения российских банков, попавших под санкции (например, Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка), а также других компаний, таких как «МегаФон», «Автодор» и «Лаборатория Касперского».
Для пользователей Android, в отличие от iOS, существуют альтернативные площадки для скачивания приложений, такие как Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, Galaxy Store и RuStore. Разработчики приложений для Android также могут предлагать прямую загрузку установочных файлов (APK) со своих сайтов. Однако, при скачивании приложений не из официальных магазинов возрастают риски безопасности, поскольку такие файлы не проходят проверку на вирусы и могут быть использованы мошенниками.
Для разработчиков российских приложений это привело к необходимости адаптироваться, разрабатывая продукты для отечественных альтернатив и веб-версий. При этом процесс импортозамещения стимулировал российские компании к созданию собственных решений. Тем не менее, полная замена западных технологий, особенно в части создания собственных операционных систем и телефонов, требует длительного времени и значительных усилий.