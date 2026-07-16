VK и мессенджер «Макс» пропали из Google Play

Российский мессенджер «Макс» пропал из Google Play. На запрос о поиске приложения в каталоге сервис выдает ответ: «Приложение недоступно». Также из каталога пропало приложение VK (MOEX: VKCO). В пресс-службе VK сообщили, что оба приложения работают в обычном режиме и без ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

VK и «Макс» по-прежнему доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android, заявили в VK. Пользователи Android продолжают получать уведомления из приложений. «Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать "Обновить" на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы»,— указано в сообщении.

В начале июня «Макс» удалили из App Store. Через несколько недель из магазина также пропали несколько приложений VK — «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». В Apple объяснили решение санкционными правилами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Исключительный подход».